Tres chilenos escapaban en un auto robado, atropellaron a dos policías y cayeron en la 9 de Julio: uno tiene 15 años

La Policía de la Ciudad detuvo a tres hombres de nacionalidad chilena, uno de ellos menor de edad, luego de una persecución que comenzó cuando ignoraron una orden de alto y escaparon en un auto con patente adulterada por las calles del barrio de Monserrat.

El hecho comenzó en la intersección de Tacuarí y Venezuela, cuando personal de la Comisaría Vecinal 1B intentó identificar a tres hombres que se subieron a un Peugeot 2008 gris, el cual presentaba signos evidentes de tener la patente adulterada, los cuales al advertir la situación se dieron a la fuga.

Ante la situación, se irradió la alerta y se dispuso un operativo cerrojo, que culminó en el cruce de Carlos Calvo y la avenida 9 de Julio, donde el vehículo embistió a dos motos policiales, hiriendo a los agentes que las conducían.

Tras el choque, los ocupantes descendieron del auto y continuaron la fuga a pie, pero fueron interceptados y detenidos a pocos metros. Además, se corroboró que efectivamente tenía el dominio adulterado y que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido un día antes en Wilde, Avellaneda.

Los tres ocupantes son de nacionalidad chilena, dos de 23 y 24 años y uno menor de 15 años, y entre sus pertenencias tenían objetos de efracción como destornilladores, tijeras y guantes, además de 42.000 pesos.

En la causa intervino el Juzgado Nacional de Menores N°7 a cargo del Dr. Cociancich, Secretaría N°21 que labró actuaciones por "tentativa de homicidio agravada en perjuicio de personal policial, atentado y resistencia a la autoridad y encubrimiento". El menor fue trasladado al Instituto Inchausti.