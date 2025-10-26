Dos motos protagonizaron un impactante accidente: no se mataron de milagro

Dos motociclistas resultaron heridos tras protagonizar un violento choque en la intersección de las calles Perú y Gelly y Obes, en la localidad bonaerense de El Talar.

Ambos conductores circulaban a alta velocidad y salieron despedidos tras el impacto, aunque se encuentran fuera de peligro.

El accidente fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que permitió a los agentes municipales detectar de inmediato el accidente y coordinar la asistencia médica.

Según informaron fuentes del municipio, ninguno de los conductores logró frenar al llegar al cruce, lo que provocó una colisión frontal. Como consecuencia del golpe, ambos salieron despedidos de sus motos, golpearon contra el asfalto y terminaron sobre la vereda.

Personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET) arribó al lugar y trasladó a los heridos al Hospital Magdalena V. de Martínez, en General Pacheco, donde fueron atendidos y se encuentran fuera de peligro.

En el operativo también intervinieron efectivos de Defensa Civil y agentes de Tránsito municipal, quienes trabajaron para ordenar la circulación en la zona.