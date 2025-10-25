Simulaban pasear a un bebé pero utilizaban el carrito para esconder cables robados a una cuadra entera

Un operador de cámaras de la policía cordobesa detectó como dos delincuentes aprovecharon la noche para descolgar una importante cantidad de cables en la zona de Rancagua y Rauch.





Los delincuentes se movían con un carrito de bebé que les servía como fachada para esconder el material robado.

Los ladrones tomaron caminos separados. A las pocas cuadras, la policía logró detener a un hombre de 30 años, que caminaba con cinco metros de tendido eléctrico al hombro. El cómplice con el cochecito escapó.

El detenido, junto con el material incautado, fue trasladado a sede judicial, quedando a disposición del magistrado interviniente.