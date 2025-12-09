"La radio te libera, el streaming te exclaviza": Fernando Bravo refexionó sobre la incorporación de cámaras al mundo radial

En el marco de una entrevista en el programa televisivo "Otro día perdido", Mario Bravo, referente de los medios tradicionales de comunicación, fue consultado sobre la transformación hacia el streaming.

En la actualidad conduce el ciclo radial Bravo por Mitre por Radio Mitre y se mostró en contra del arribo de las cámaras al asegurar: "No me gusta mucho eso". El periodista señaló que es "poco atractivo" el hecho de que los oyentes puedan observar cómo se comporta por ejemplo cuando se encuentra entrevistando a una persona.

"Es aburrido ver la radio y esclaviza. La radio tiene esa cuestión de liberarte, que la ponés en cualquier lado y escuchás. Y el streaming te esclaviza", reflexionó posteriormente al respecto del advenimiento de la tecnología en las emisoras. Si bien el conductor sigue siendo un apasionado por la comunicación, de esta manera dejó en claro que hubiese preferido mantener la "intimidad" dentro de los estudios radiales teniendo en cuenta que quienes lo escuchan no necesitan saber cómo reacciona durante cada emisión.

Por otro lado, Mario Pergolini destacó la influencia de Fernando Bravo en su camino radial en un determinado momento de la entrevista. Aprovechó para contarle a Bravo la importancia de su trayectoria en la radio. "Sos un referente, sos una persona muy querida, sos una persona que ha hecho una gran radio y estoy segurísimo que un montón de profesionales que están en los medios están en parte por gente como vos", le dijo con sinceridad.

Y siguió: "Que hayas hecho de la radio lo que hiciste te juro que, en mí por lo menos, has inspirado mucho para hacer radio y quererla tanto". Luego de las palabras del conductor del programa, el invitado le retribuyó sus halagos y admitió: "Yo te agradezco y también lo sabés que te admiro profundamente". "Has enriquecido todo lo que has tocado en los medios", completó.

Más elogios mutuos y fútbol:

Bravo se apuró a corresponder la admiración: “Me parece que sos un tipo valiosísimo, con literatura propia, con impronta y que has enriquecido todo lo que has tocado en los medios”, sentenció. Y la charla, lejos de ser un trámite, vibró entre recuerdos, anécdotas y, claro, esa levedad imprescindible que es hablar del fútbol. Se podía escuchar el aire cargado de historia cuando Mario lanzó la primera piedra, jugando incluso con la rivalidad futbolera. ¿Qué otra cosa une y separa tanto en esta tierra como los colores de un club?

“Hay un gran error en tu vida, que es claro...”, dijo Pergolini con ese tono mitad provocador, mitad entrañable. “Hay varios, eh”, replicó, veloz, Bravo. Pero la trampa ya estaba tendida. Fue entonces que el conductor del ciclo expresó sin filtro: “Pero creo que vas a coincidir conmigo, es que sos de River”. La confesión llegó sin reparos: “Sí”, admitió el invitado. El origen de esa filiación abrió la puerta a otra historia, porque la pertenencia muchas veces viene tallada en el árbol genealógico. “Tu papá era de Boca. Quiero que me cuentes... tu papá era de Boca, de hecho te llevó a ver a Boca”, insistió Pergolini, estirando el puente hacia la infancia.

Bravo asintió una vez más: “Sí, me llevó a ver a Boca. El primer partido que yo vi fue Boca y Rosario Central en cancha de Rosario Central. Y durante todos los años... Mirá, un cuadro que le regalé a mi nieto, que es de Boca. Un cuadro del año 1936, que le dedicaron los jugadores de Boca a mi viejo. Ese cuadro estuvo toda la vida en mi casa. Y sin embargo, yo por una simple...” El relato quedó suspendido, pero Pergolini no soltó el hilo. “Porque sos muy de River vos. No es que sos de River, vos sos muy de River”.

El inusual trabajo antes de comenzar en la radio

En San Pedro, el comunicador contó: "Con un carrito con altoparlante con bocina. Decía el cine Palma, el cine Plaza, alguna kermés, alguna tienda, todo lo que se hace en los carritos que anuncian las cosas del pueblo".

Y continuó: "Le dábamos cuerda, no había electricidad".