Tres adolescentes golpearon salvajemente a la empleada de una panadería para robarle y la víctima las echó a cuchillazos

Tres adolescentes que volvían de bailar fueron detenidas luego de atacar a golpes a la empleada de una panadería en el barrio Zumarán, en la ciudad de Córdoba, para robarle el celular.

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 7.45 de la mañana en un comercio ubicado en Boulevard Los Granaderos al 2000 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Vestidas con ropa de fiesta, las jóvenes ingresaron al negocio y pidieron un producto para simular ser clientas. Mientras la empleada las atendía, las tres pasaron súbitamente detrás del mostrador y comenzaron a golpearla con trompadas, patadas y tirones de pelo, incluso arrojándole una bandeja con masitas y bizcochos.

La víctima logró zafarse del ataque y, armada con una cuchilla de cocina, salió a perseguirlas hasta la vereda, aunque detuvo la corrida al ver que un vecino ya estaba detrás de las agresoras. Minutos después, las cuatro adolescentes fueron alcanzadas y reducidas por efectivos policiales que arribaron al lugar.

En el momento en que las sospechosas eran subidas al patrullero, la trabajadora las increpó visiblemente dolorida por los golpes recibidos: “Me hicieron mierda, me duele todo. ¡Yo me levanto para laburar, no para que me hagan cagar ustedes!".

El teléfono fue recuperado durante un operativo policial realizado minutos después, según confirmaron fuentes del hecho.