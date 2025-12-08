Detuvieron a más de 300 “naranjitas” que cobraban por estacionar y atacaban los vehículos a patadas

La Policía de la Provincia de Córdoba, en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Seguridad Provincial, detuvo a más 300 "naranjitas" que efectuaban cobros ilegales por el supuesto cuidado de vehículos en distintos puntos de la ciudad.

Hubo casos de “cuidacoches” que se paraban delante de los autos para impedirles estacionar y otros que intimidaban y agredían con palos.

Los procedimientos se llevaron a cabo principalmente en los barrios Nueva Córdoba, Centro, Alberdi y Güemes, sectores donde se registró una mayor presencia de esta modalidad.

Los "cuidacoches" extorsionaban a los automovilistas y les exigían dinero para estacionar en la calle.

Durante las actuaciones se constataron cobros indebidos, intimidación, amenazas, actitudes coactivas, desorden público y portación de elementos no permitidos.