”Se firmaron 10 puntos para poner a Argentina en la senda del crecimiento”: Adorni anunció lo acordado con la provincias del Consejo de Mayo

En conferencia de prensa, Manuel Adorni destacó que “de los 10 puntos propuestos” en el Pacto de Mayo “se trataron 8” en el marco del Consejo de Mayo, al aclarar que “la coparticipación federal requiere la presencia de todos los gobernadores” y “la reforma previsible requiere previamente modificaciones en el esquema laboral”.



El Poder Ejecutivo enviará las iniciativas al Congreso para las sesiones extraordinarias, mientras que otras serán giradas “durante el período legislativo 2026”.



Así lo dijo Adorni ante la prensa desde Casa de Gobierno, donde señaló que estos proyectos "llevarán a un futuro de libertad y prosperidad, que es, en algún punto, por lo único que estamos acá y por lo único que vinimos a gobernar la Argentina".



“Mañana 10 de diciembre se cumplen dos años de gestión de este Gobierno, estos diez puntos es un ejemplo de lo que nosotros consideramos cuestiones que nos van a llevar a un futuro de libertad y prosperidad, que es en algún punto por lo único que estamos acá", sostuvo.



Adorni repasó los diez puntos del Pacto de Mayo: la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal; la reducción del gasto público; una educación inicial, primaria y secundaria "útil, moderna, con alfabetización plena, sin abandono escolar"; reforma tributaria; la rediscusión de la coparticipación de impuestos; el compromiso de las provincias de "avanzar en la explotación de los recursos del país"; una modernización laboral que "promueva el trabajo formal"; una reforma previsional que "le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron; y la apertura al comercio internacional".



El funcionario le agradeció a los integrantes del consejo quienes estuvieron en la conferencia de prensa: el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR), en representación del Senado; el diputado Cristian Ritondo (PRO), en representación de Diputados; y el titular de la UIA, Martín Rappallini, por el sector empresarial.



Además, aclaró que el representante sindical, Gerardo Martínez, no estuvo presenta porque "estaba volviendo de Washington, y no le permitió la llegada del vuelo estar presente".





En cuanto al último punto relativo a la apertura comercial, Adorni consideró que "Argentina es el país más cerrado del mundo" y manifestó que el país "debe alinearse con los tratados internacionales ya adoptados por los mercados internacionales".



En cuanto a la inviolabilidad de la propiedad privada, el informe propone que la Ley de Expropiaciones contemple una indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y determinada por tasadores independientes.



Respecto al equilibrio fiscal, se presentará una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit presupuestario nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y tipifica como delito el gasto sin partida presupuestaria.



En el ámbito de la reducción del gasto público, el informe señala que en 2024 el gasto consolidado de Nación, provincias y municipios descendió del 42% al 31% del Producto Bruto Interno (PBI).



En materia de educación, la propuesta otorga mayor autonomía a las provincias y a cada institución educativa. El Estado fijará contenidos mínimos comunes, pero cada escuela podrá diseñar su propio plan de estudios



La reforma tributaria incluye proyectos elaborados por el Ministerio de Economía. Entre ellos, la reforma de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como Inocencia Fiscal, y la implementación de un sistema simplificado de liquidación del Impuesto a las Ganancias, en el que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizará la declaración por el contribuyente.



En el capítulo de recursos naturales, el Consejo abordó la modificación de la Ley de Glaciares, que el Presidente ya anunció que enviará a sesiones extraordinarias.



La modernización laboral contempla la derogación de normas consideradas obsoletas, como la Ley de Teletrabajo, surgida durante la pandemia, que según Adorni “no obtuvo el efecto deseado”.