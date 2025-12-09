"No descarto ser presidente de la Nación": Dante Gebel confesó su deseo de entrar en la política y despertó el interés de dirigentes del sector

El conductor televisivo con “La Divina Noche”, Dante Gebel, admitió que "si se abriera la posibilidad" contemplaría ser candidato a presidente: "No lo descarto". De todas formas, aclaró que "no iría ni por el cobre, por el dinero, ni por el bronce, ni por el reconocimiento”.

"Si me lo preguntabas hace dos años digo 'no, ni loco'", aseguró tiempo atrás en una entrevista con Mario Pergolini, pero advirtió: "Si los que nos creemos medianamente honestos, si los que creemos que somos íntegros no hacemos nada, siempre la política va a estar en manos de corruptos".

En este marco y según trascendidos, hay un grupo de sindicalistas y políticos, además de empresarios, deportistas y figuras de la farándula, que están tratando de convencer al conferencista, conductor y actor Dante Gebel de que se convierta en candidato presidencial desde un espacio propio para las elecciones de 2027.

Uno de los que está impulsando esa alternativa es el titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, dirigente de la CGT y reconocido simpatizante peronista, que milita abiertamente en el proyecto “Gebel Presidente”, como admitió públicamente: “Estamos trabajando en un proyecto para tratar de terminar de convencerlo a él -dijo-. Hay gente de todos lados. Peronistas, kirchneristas, gente de la Libertad Avanza, gente del PRO, de todos lados”.

Y continuó: “Hoy, la salida del país es muy difícil. Necesitamos a alguien que abrace a todos. Hoy tenemos un Presidente que ejerce la violencia permanentemente y la gente está cansada de eso”.

Estos planteos pusieron sobre la mesa el debate en torno a la figura de Gebel, tal como reflexionó la periodista María Julia Oliván: “¿De dónde sale la guita? Me llama mucho la atención Dante Gebel. Tiene un estudio o alquila un estudio en Los Ángeles, manda pasajes para ir a Los Ángeles, llama a toda la gente, su principal ingreso es la Iglesia y quién fue su productor ejecutivo, Mario Pergolini”.

El legislador porteño y uno de los fundadores de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles, sostuvo también días atrás que el sistema político argentino "está roto" y que gran parte de la sociedad ya perdió la confianza en la dirigencia. En diálogo con la prensa defendió la necesidad de un liderazgo que priorice la unidad y destacó que el conductor Dante Gebel “es una persona brillante, estudiosa, ordenada y metódica" que "está dispuesto a ser candidato a presidente".