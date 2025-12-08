¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Intentaron robarles la moto a dos turistas, amagaron con dispararles y el conductor logró escapar

Ocurrió en la zona de Constitución. La víctima que estaba al volante se jugó la vida y aceleró para evitar el robo.

Por Redacción

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 23:31

Una pareja de turistas que había viajado desde Tandil sufrió a la madrugada un violento intento de robo en el barrio Constitución de Mar del Plata, cuando dos motochorros armados los interceptaron y apuntaron con un arma para sustraerles la moto.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.40 en la zona de la avenida Estrada y la costa, antes de la intersección con Esquiú. La pareja se había detenido frente a un comercio para realizar una compra cuando, antes de que la acompañante pudiera descender del rodado, dos jóvenes en moto frenaron delante de ellos y los amenazaron con dispararles.

El conductor aceleró de manera repentina para eludir el asalto y, en la maniobra, casi embistió a los ladrones, que alcanzaron a apartarse y salieron a persegurilo. 

Tras escapar de la escena, el motociclista regresó minutos más tarde al local donde se encontraba su pareja, ilesa pero en estado de shock por la situación.

Los asaltantes huyeron y son buscados por la Policía, que analiza las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificarlos.

