Robaron una Amarok en Lanús, la cruzaron a Capital y la estacionaron para despistar a la policía

La División Patrulla Control de Accesos recibió el alerta por la aparición en Villa Riachuelo de un coche con dos delincuentes que minutos antes habían participado de un asalto a mano armada en Lanús.

Los asaltantes robaron una Wolkswagen Amarok en el partido bonaerense luego la cruzaron hacia la Capital Federal. Con el objetivo de despistar a la policía, la estacionaron y siguieron su curso en el Peugeot 208.

La operadora del Anillo Digital advirtió la presencia de los hombres en la zona de General Paz y Avenida Roca donde ambos resultaron detenidos.

Los ladrones, de 30 y 42 años, tenían en su poder una llave de ignición perteneciente a la camioneta sustraída, que fue hallada poco después abandonada en Montiel al 5400, en el barrio de Villa Riachuelo.

Uno de los detenidos posee varios antecedentes por delitos contra la propiedad, entre ellos Robo en Poblado y en Banda, Resistencia a la Autoridad, y Desobediencia.