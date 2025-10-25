Tiene 16 años, robó un auto y chocó de frente contra el patrullero que lo perseguía

La intersección de Almirante Brown y 12 en Ensenada fue el escenario de un violento choque entre un móvil policial y un coche rojo con pedido de secuestro.

La policía había montado un operativo cerrojo para detener al conductor del vehículo, un menor de 16 años que lo había robado minutos antes en el barrio El Carmen.

En medio de un intenso aguacero y con la calzada empapada, al ver venir el patrullero de frente, el adolescente lejos de frenar, aceleró a fondo e intentó esquivarlos.

A pesar de la maniobra los impactó con dureza y siguió avanzando varios metros más hasta choque con un poste y quedar encajado en el agua.

El menor terminó detenido.