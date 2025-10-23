Una mujer se descompensó en el colectivo y el chofer la trasladó al hospital con la ayuda de un policía

Una mujer se descompensó arriba de un colectivo, el chofer decidió atender la urgencia y trasladarla hasta el hospital con la ayuda de un policía.



El efectivo de la Policía de Córdoba realizó un corredor de emergencia para escoltar al colectivo que trasladaba a la pasajera. quien sufrió una crisis nerviosa mientras viajaba en la zona de Nueva Córdoba.

El operativo se activó en horas de la mañana en la intersección de avenida Independencia y bulevar San Juan, luego de que el sistema de monitoreo del 911 detectara la situación y aportara información en tiempo real sobre el estado de la pasajera.

Al arribar al lugar, el personal policial subió a la unidad y acompañó el traslado de la mujer hasta el Hospital de Urgencias, realizando cortes momentáneos de tránsito a pie para facilitar el avance del colectivo y evitar demoras en el recorrido.

Una vez en el nosocomio, la pasajera fue atendida por profesionales de la salud, quienes diagnosticaron un ataque de pánico y dispusieron que permaneciera bajo observación.