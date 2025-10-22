Amenazaron a un conductor con un cuchillo para robarle el auto y chocaron en medio de la persecución

En General Pacheco, tres delincuentes fueron detenidos en las últimas horas luego de robar un vehículo y darse a la fuga.

Los agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) activaron el operativo que se realizó de manera conjunta con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El hecho currió en horas de la tarde en la intersección de Ruta 197 y Perú y fue alertado tras una denuncia vecinal: los asaltantes sustrajeron un Volkswagen Suran gris luego de amenazar al dueño con un arma blanca.

Rápidamente, desde la central, se puso en marcha el despliegue y comenzó una intensa persecución. Los delincuentes se dieron a la fuga con el vehículo hasta que perdieron el control y colisionaron en el paso nivel del túnel de Henry Ford.