¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Amenazaron a un conductor con un cuchillo para robarle el auto y chocaron en medio de la persecución

Tres delincuentes sustrajeron un Volkswagen Suran gris y fueron detenidos. 

Por Redacción

Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 19:03

En General Pacheco, tres delincuentes fueron detenidos en las últimas horas luego de robar un vehículo y darse a la fuga

Los agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT)  activaron el operativo que se realizó de manera conjunta con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El hecho currió en horas de la tarde en la intersección de Ruta 197 y Perú y fue alertado tras una denuncia vecinal: los asaltantes sustrajeron un Volkswagen Suran gris luego de amenazar al dueño con un arma blanca.

Rápidamente, desde la central, se puso en marcha el despliegue y comenzó una intensa persecución. Los delincuentes se dieron a la fuga con el vehículo hasta que perdieron el control y colisionaron en el paso nivel del túnel de Henry Ford.



Los ladrones descendieron del rodado rápidamente, pero fueron interceptados a las pocas cuadras por las fuerzas de seguridad.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD