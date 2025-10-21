Con un drone allanaron cuatro bunkers a metros del Mercado Central y secuestraron droga

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización dedicada al narcomenudeo que operaba en el barrio Las Achiras, de la localidad bonaerense de Villa Celina, tras realizar cuatro allanamientos en el marco de un operativo antidrogas ordenado por la justicia de La Matanza, informaron fuentes de la fuerza.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La investigación se inició en junio último, por orden del fiscal Amador López, titular de la UFI Temática de Estupefacientes del Departamento Judicial de La Matanza, a raíz de múltiples denuncias vecinales que advertían sobre la venta de drogas en la zona del Mercado Central.

A partir de diversas tareas de inteligencia y el uso de drones, los agentes determinaron que los sospechosos utilizaban cuatro viviendas conocidas como “búnkeres” para comercializar estupefacientes, alternando los domicilios con el objetivo de evadir el accionar policial. Además, contaban con personas que actuaban como “satélites” o vigías en los pasillos del asentamiento, quienes guiaban a los compradores hacia los puntos de venta y los acompañaban en su salida.

Durante los allanamientos, la PFA detuvo a dos hombres y una mujer mayores de edad, acusados de participar en la venta de drogas al menudeo. En los operativos se secuestraron dosis de clorhidrato de cocaína, pasta base, marihuana, dinero en efectivo, elementos para el fraccionamiento y corte de la sustancia, y varios teléfonos celulares.

Las diligencias fueron supervisadas en el lugar por el fiscal López y contaron con la orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo del juez Pinos Guevara, del Departamento Judicial de La Matanza.

Fuentes policiales destacaron que la PFA “reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, desalentando la narcocriminalidad y llevando tranquilidad a los vecinos del conurbano bonaerense”.