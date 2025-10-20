Un jubilado de 73 años cruzaba la calle y un colectivo lo atropelló: está vivo de milagro

Un hombre de 73 años resultó herido al ser atropellado por un colectivo del transporte urbano en el barrio Santa Clara de Asís, en la ciudad de Córdoba, informaron fuentes policiales.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Celestino Vidal y Dr. Arturo Capdevila, donde personal policial y un servicio de emergencias acudieron para asistir al peatón, que presentaba traumatismos en el rostro y en la muñeca izquierda.

El hombre fue atendido en el lugar por una ambulancia y no requirió traslado hospitalario, precisaron las fuentes.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente y analizan las imágenes de las cámaras de seguridad.