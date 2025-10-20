Emboscada, motoqueros a los tiros y 3 heridos en una batalla campal entre los Hell’s Angels y los Tehuelches

Un violento enfrentamiento a tiros entre dos bandas de motoqueros, identificadas como Los Tehuelches y Hells Angels, dejó como saldo tres heridos y más de una docena de personas demoradas, además del secuestro de armas de fuego, motocicletas y vehículos, informaron fuentes policiales.

El episodio ocurrió en la intersección de la avenida 44 y calle 26 de la ciudad de La Plata, donde, por causas que se investigan, integrantes del grupo Los Tehuelches que se desplazaban en motocicletas fueron interceptados por miembros de Hells Angels que circulaban en camionetas.

Primero se produjo una pelea cuerpo a cuerpo que luego derivó en un intercambio de disparos y cuchillazos. Como consecuencia, tres personas resultaron heridas —dos pertenecientes a Los Tehuelches y un integrante de Hells Angels—, quienes fueron trasladadas conscientes a un centro de salud.

A partir de los videos obtenidos en el lugar y del relevamiento de testigos, la policía desplegó un operativo en torno al salón de eventos “Segunda Generación”, donde se realizaba un encuentro de Hells Angels, con el objetivo de identificar y detener a los involucrados.

Durante los procedimientos se detuvo a 13 personas vinculadas con el grupo Tehuelches y se incautaron 11 motocicletas y cuatro armas de fuego.

Además, fueron interceptados varios vehículos cuyos ocupantes quedaron aprehendidos por estar presuntamente relacionados con el enfrentamiento. Entre ellos se hallaban un Chrysler PT Cruiser, una camioneta Ford EcoSport, un Renault Logan, una Toyota Hilux, una Ford Econoline y una VW Amarok, en los cuales la policía secuestró más armas, celulares y una cantidad no determinada de cocaína.

Los aprehendidos son en su mayoría oriundos de las provincias de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y de nacionalidad española, y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 del Departamento Judicial de La Plata.

Interviene en la causa personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad La Plata.

