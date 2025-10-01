Desmantelaron un búnker narco y cayó el patrón de Alberti con droga y una réplica de ametralladora

Como resultado de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon, en la provincia de Buenos Aires, un punto de expendio de estupefacientes.

La causa se originó en mayo del corriente año, cuando la División Operaciones Área Metropolitana Norte recibió un oficio judicial proveniente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2, Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas de Pilar a cargo del Dr. Pablo Meteriaga.

A través de aquella manda, se solicitaba a los uniformados de la mencionada dependencia de la PFA, la realización de tareas de campo orientadas a determinar posibles maniobras narcotraficantes en una vivienda situada en la localidad de Manuel Alberti.

Seguidamente, los funcionarios policiales enhebraron amplios trabajos investigativos y determinaron que dicho inmueble, efectivamente, funcionaba como un bunker de drogas.

Habiéndose reunido las pruebas necesarias, el Juzgado de Garantías N°6 de Pilar a cargo del Dr. Nicolás Ramón Ceballos, Secretaría del Dr. Esteban Pablo Sparrow, autorizó la inmediata ejecución del respectivo allanamiento.

Durante el procedimiento, ejecutado sobre la citada morada que se emplaza sobre la calle Pablo Beliera, se detuvo a un ciudadano peruano sindicado como el encargado de perpetrar los mencionados ardides.

Además, se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, una pistola 9mm, municiones, una réplica de ametralladora, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y elementos de interés para la justicia.

El detenido, de nacionalidad peruana y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.