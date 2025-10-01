Intentó robar un lavadero de autos en Almagro armado con un cuchillo y fue detenido

Un ladrón que entró a robar a punta de cuchillo a un negocio en Almagro, fue detenido por la Policía de la Ciudad en Balvanera, tras el aporte de las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

"Te llamo desde Almagro. Hay un lavadero de autos en el cual hay dos masculinos. Uno lo está amenazando al otro con que lo va a apuñalar y le está gritando que le dé la plata”, advirtió una vecina a través de un llamado al 911.

Tras recibirse la denuncia respecto de un hombre corriendo con arma blanca en la avenida Día Vélez y Billinghurst, personal del CMU relevó cámaras y detectó al sujeto saliendo de un comercio y huyendo hacia Sánchez de Bustamante.

Por un lado, los operadores irradiaron la alerta, en tanto continuaron siguiendo el escape del sospechoso, e informando al personal de la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad, ya que el sujeto pasó a esa jurisdicción.

Con un operativo cerrojo, el imputado fue detenido en Bartolomé Mitre y Anchorena, cotejándose que era la misma persona que la detectada a través de las cámaras.

El detenido, mayor de edad, tenía dinero y un arma blanca en la mochila que llevaba, quedado a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, a cargo del Dr. Martín Yadarola, Secretaría 113 de la Dra. Verónica Bresciani.

El Sistema Público Integral de Videovigilancia de la Ciudad cuenta con más de 16 mil cámaras distribuidas estratégicamente, lo que permite una cobertura superior al 80% del territorio urbano.

La supervisión y el control de estas imágenes se realizan en los CMU de la Policía de la Ciudad, ubicados en Chacarita, la Avenida 9 de Julio, Puerto Madero y Lugano, además de un CMU destinado al entrenamiento de los cadetes en el Instituto Superior de Seguridad Pública.