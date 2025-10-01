"Lo único que avanza en Argentina es la recesión y el endeudamiento": Cristina Kirchner criticó la economía del gobierno de Milei y habló de Espert

A través de un mensaje grabado, la expresidenta Cristina Kirchner cuestionó las políticas económicas de Javier Milei, mencionó los “vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico” y tildó de “estafa a dos bandas” la baja temporal de las retenciones agrarias.

El mensaje se dio en el marco de un plenario de Primero la Patria, la corriente federal de dirigentes del Partido Justicialista (PJ), que tuvo lugar en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y contó con la presencia, mediante el audio, de la actual presidenta del PJ, que se encuentra transitando la prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

Desde su domicilio en San José 1111, CABA, la exmandataria le habló a los candidatos de Fuerza Patria que competirán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. A modo de repaso de los últimos acontecimientos, comenzó haciendo foco en las acusaciones por presunto vínculo del postulante de La Libertad Avanza en Provincia, José Luis Espert, con el narcotráfico.

“Narcocapitalistas”

“La Patria, nuestra Argentina, en la que, en esta semana que empieza, nos desayunamos con que el primer candidato a diputado de La Libertad avanza, nada menos ni nada más, que en la provincia de Buenos Aires, al que Milei llamaba “El Profe”, “El Profe” no sólo tiene vínculos con el narcotráfico, sino que su campaña en el 2019 fue financiada por el narco Fred Machado, que hoy cumple prisión domiciliaria en un country en Viedma, provincia de Río Negro”, expresó.

La acusación, dijo, forma parte de una investigación de la Justicia de Texas, EEUU. “Todo esto que estoy diciendo, no es que lo leí en algún periódico afín, no. Todo está comprobado y documentado, ¿saben dónde? en una causa judicial radicada nada más ni nada menos que en los Estados Unidos”, continuó quien fuera dos veces Presidenta de la Nación y otrora Vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández.

Luego afirmó que “en un país atravesado por el drama del narcotráfico“, drama que, según reconoció, existe “desde hace mucho tiempo”, es imposible “evitar contrastar hechos” como el arresto y traslado a la cárcel de Ezeiza a dos militantes del peronismo, Eva Mieri y Alexia Abaigar, “acusadas de tirar bosta en la casa de Espert”, a quien nuevamente emparentó con el narcotráfico.

En esa línea, dijo que el candidato libertario “no solo camina por la vida sin que nadie le reclame nada”, sino que es quien preside “nada más ni nada menos que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación”.

Apuntó contra la Corte por “tener cajoneada” la extradición del narco vinculado a Espert:

En su discurso, también habló de la Corte Suprema por demorar la extradición de Machado. “Otro hecho, bueno, otro hecho es la extradición del narco Fred Machado, ese que financió a Espert, con quien además compartía vuelos en su avión privado y que fuera solicitada por los Estados Unidos la extradición. Esa extradición estuvo cajoneada durante tres años y cuatro meses por la Corte Suprema de Justicia de nuestro bendito país y aún está sin resolverse”, se quejó.

La contracara de eso, según la expresidenta, fue la resolución de su caso, que la llevó a tener que cumplir arresto domiciliario. Es “la misma Corte que rechazó en tan sólo 70 días y sin tratar los recursos presentados contra la sentencia de la proscripción, de mi proscripción, una semana después que yo anunciara mi candidatura para la tercera sección electoral de la provincia. Bueno, esa misma Corte es la que tiene cajoneada la extradición de un narcotraficante durante más de tres años y siguen sin resolver”, añadió.

Y afirmó que “estamos compañeros, compañeras, en la Argentina, con una Corte Suprema brindando protección a un narcotraficante“.

Además, planteó la pregunta de qué hubiera ocurrido si en vez de Espert, el apuntado por vínculos con el narco Machado fuera un candidato del PJ. “¿Alguien imagina si esto hubiera pasado con algún candidato del peronismo o del kirchnerismo, como más te guste?”, dijo y volvió a abrir un interrogante retórico: “¿Puede un país encarar un proyecto de desarrollo y crecimiento económico con este Poder Judicial, que en lugar de hacer justicia se dedica a hacer política y de la peor?”.

Cristina sobre Macri y Milei:

A continuación, la exmandataria y titular del PJ pasó a criticar el rol de los medios de comunicación en la construcción de sentido común ante la falta de cuestionamientos al endeudamiento que han tomado los gobiernos de corte liberal de los últimos tiempos.

“Existe una naturalización y subestimación deliberada, planificada y deliberada del brutal endeudamiento en dólares desde Macri hasta la fecha”, aseveró.

En ese sentido mencionó el regreso del Fondo Monetario Internacional, al que, según recordó, la Argentina de Néstor Kirchner le había pagado “allá por el 2005”. “Ahora ese endeudamiento que empezó en la época de Macri, como ya no alcanza con los dólares de los acreedores privados, ni del FMI, del BID, del Banco Mundial, de la CAF y hasta del blanqueo, se la gastaron toda, se fugaron todo. Ahora, por primera vez en nuestra historia, Milei endeuda a los argentinos directamente con el Tesoro de los Estados Unidos”, cuestionó.

Luego se refirió a la reunión de Milei con Donald Trump y calificó como “imagen patética” la del Presidente argentino exhibiendo el tweet de su par de EEUU en una cartulina “como si fuera un premio Nobel”. Según dijo, esa pose “no sólo nos muestra el estado de sumisión a un país extranjero al que hemos llegado, sino que constituye en sí misma un desafío para el peronismo, para el campo nacional popular y democrático. Es la primera vez en nuestra historia que esto sucede”.

“Lo único que avanza es la recesión y el endeudamiento”:

Cristina planteó el interrogante sobre el camino a tomar ante tamaña situación económica y social. “¿Cómo se imaginan entonces la salida democrática a este desastre? ¿Qué posibilidades tiene el gobierno que resulte electo en el 2027? Porque hoy, en Argentina, lo único que avanza es la recesión y el endeudamiento, con un escenario, un telón de fondo de la destrucción de nuestras capacidades industriales, educativas, científicas“, señaló.

Esto ocurre, dijo, en el marco en el cual “un sector importante de los argentinos no se define por un proyecto de país propio y viable” sino que optan por definir su posicionamiento electoral “a partir de su antiperonismo”. “Este es un problema también en la construcción de una salida nacional y exitosa para los argentinos”, sentenció.

Quienes hoy se definen en base a su antiperonismo “cuando llegan al gobierno, sólo echan mano a recetas viejas y fracasadas y a endeudamiento impagable”, manifestó Cristina y puso como ejemplo, en primero término, la historia de los defaults, para luego mencionar un hecho más reciente: “Si quieren algo más concreto y reciente para entender de qué estoy hablando, piensen en la estafa que se acaba de protagonizar Caputo y Milei con las retenciones cero”, dijo sobre la baja temporal de los derechos de exportación a las cerealeras.

Sobre la baja temporal de retenciones al campo: “Estafa a dos bandas”

“Le acaban de hacer una estafa a dos bandas”, denunció la titular del justicialismo nacional y explicó: “Por un lado, a la recaudación del Estado defraudado en 1.500, 1.700 millones de dólares. Y, por otra parte, una estafa a los productores que vendieron todo lo que producen con la detracción, con el descuento de las retenciones y que lo van a volver a hacer porque ya las retenciones cero quedaron sin efecto”.

En esa línea, la exmandataria expresó que es un hecho “increíble” que el campo, a pesar de todo, se posicione favorablemente durante gobiernos como el de Javier Milei y cuestione al peronismo. “Es un sector que tiene una animadversión histórica hacia el peronismo pero que, sin embargo, si uno mira la historia y si ellos pudieran mirar objetivamente la historia, advertirían que fue precisamente durante nuestros gobiernos cuanto más dinero ganaron”, dij.

Y graficó: “Recuerdo que cuando Néstor llegó al gobierno en el 2003, miles de campos hipotecados en el Banco Nación y a punto de ser rematados. Bueno, todo eso que pudo resolverse a partir de decisiones políticas que tomó el entonces presidente”.

Finalmente, afirmó que el contexto internacional, local y sectorial es “un desafío” no solo para Primero la Patria sino también “para que junto con otros compañeros que integran otras organizaciones políticas, sindicales, culturales, movimientos sociales, en profundizar la organización política a lo largo y a lo ancho del país para encarar la tarea de debate y construcción colectiva para volver a construir un país en el cual puedan vivir los 47 millones de argentinos”.

Sin embargo, remarcó que no es una tarea fácil “pero nunca las cosas nos fueron fáciles, al contrario”. “Pero si entendemos el verdadero problema, tampoco va a ser imposible. Porque, como decía Jauretche, el problema no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro”, cerró.