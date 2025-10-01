"Me atropellaste el auto con el bebé arriba”: dos conductores discutieron, uno chocó a otro y provocó la fractura de cráneo de la criatura

Un hombre identificado como Juan Cruz Peracca fue detenido luego de protagonizar un violento episodio de tránsito en la zona de la Costanera, donde embistió dos veces intencionalmente a un auto y provocó heridas a un bebé de 18 meses, que debió ser hospitalizado con una fractura de cráneo.

El hecho ocurrió en la intersección de Intendente Ramón Bautista Mestre y Coronel Olmedo, en barrio Providencia, cuando una camioneta Volkswagen Amarok blanca, en la que viajaban un hombre y una mujer, colisionó con un Volkswagen Up! del mismo color, conducido por otro hombre que iba acompañado de su pareja y su su bebé de un año.





“Hijo de puta, me atropellaste el auto con el bebé arriba”, lo increpó el padre de la criatura al conductor de la Amarok a través de la ventanilla.

A raíz del impacto, el menor resultó con lesiones en el rostro y el cráneo, por lo que fue asistido por el servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital de Niños.

De acuerdo con las primeras pericias, luego de la primera colisión ambos vehículos se detuvieron y sus ocupantes descendieron, generándose una fuerte discusión. Tras ese intercambio, la Amarok volvió a embestir al Up! y, en la maniobra, arrastró al conductor de ese vehículo varios metros mientras intentaba colgarse de la ventanilla para detener la marcha.



El menor que iba en el Volkswagen Up salió despedido del auto y cayó al piso en el momento de la colisión. El menor permanece internado bajo observación en el hospital pediátrico.

Según informaron fuentes policiales, el conductor de la camioneta fue agredido con golpes de puño, se bajó con un corte en el labio, rechazó atención médica y fue detenido. Quedó imputado por lesiones leves, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.