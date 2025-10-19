Un comisario retirado y un policía que trabajaba como DiDi mataron a tres ladrones de 16 y 17 años en menos de 24 horas

Un comisario retirado de la Policía Federal Argentina y un efectivo de la Policía bonaerense mataron a tres delincuentes de 16 y 17 años en distintos enfrentamientos ocurridos en el partido bonaerense de Morón en un lapso de menos de 24 horas.

El primer hecho se registró en la intersección de Fournier y Escalada, en la localidad de El Palomar, cuando el comisario general retirado Eduardo Miguel Francescutti, de 64 años, fue interceptado por un vehículo con varios ocupantes mientras se hallaba estacionado a bordo de su Volkswagen Taos.

Según las fuentes, uno de los atacantes descendió armado del auto y se enfrentó con el exjefe policial, quien repelió la agresión con su pistola CZ calibre 9 milímetros, hiriendo a uno de los asaltantes y provocando la fuga de los restantes.

Uno de los delincuentes, de 17 años, cayó abatido a pocos metros del lugar junto a un revólver, mientras que otro menor de 16 años ingresó herido al Hospital Posadas, donde falleció.

En el marco de la investigación, personal policial secuestró un Toyota Corolla gris con pedido de secuestro activo y una réplica de pistola Glock.

El hecho es investigado por la Fiscalía de Menores 2 de Morón, que no adoptó medidas contra el comisario retirado.

El segundo episodio ocurrió en la madrugada del sábado, también en el partido de Morón, cuando el sargento Raúl Alberto Vallejos, de 36 años, perteneciente a la Unidad de Prevención Local de Ituzaingó, se encontraba de franco y trabajaba como chofer de la aplicación Didi.

Vallejos había respondido a un viaje en la zona de Namuncurá y Pampa cuando fue abordado por tres jóvenes armados que intentaron robarle el vehículo. Tras un forcejeo, el policía logró identificarse, extrajo su arma reglamentaria Bersa Thunder Pro y efectuó tres disparos.

Uno de los asaltantes, de 16 años, recibió una herida en el abdomen y murió poco después en el Hospital Posadas.

En ambos casos intervino personal de la Gendarmería Nacional, bajo disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras que los investigadores determinaron que no se adoptarán medidas restrictivas para con los efectivos involucrados hasta tanto se avance con las pericias y las autopsias correspondientes.