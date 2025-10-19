Hacían apuestas ilegales en casinos online para lavar dinero: 153 allanamientos y un secuestro millonario

Cincuenta y tres allanamientos en Buenos Aires, CABA y San Luis permitieron dar con una organización criminal dedicada al lavado de activos mediante operaciones en casinos online.

Tras dos años y tres meses de investigación, la Gendarmería Nacional Argentina identificó a los miembros de la banda que realizaban apuestas ilegales en distintas casas de juego.

Los efectivos secuestraron 133 hardware informáticos, 79 celulares, 67 rodados de alta gama, 127.070.850 pesos argentinos, criptomonedas valuadas en dólares 1.215 y 19.850 dólares. Asimismo, hallaron 4 armas de fuego y 12 kilos de marihuana.

Varios de los allanamientos fueron realizados en imponentes mansiones que los delincuentes habían adquirido a través del lavado de dinero.