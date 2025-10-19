¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Violó una restricción de acercamiento, apuñaló a la madre y escapó corriendo ensangrentada

Una joven de 19 años fue detenida luego de atacar a la mujer de 42 en su casa de Ensenada. Una cámara registró como la agresora descartó el arma bajo un auto.
 

Por Redacción

Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 10:05

Un domicilio ubicado en Almirante Brown y 116bis fue el escenario de un brutal ataque a cuchillazos por parte de una hija hacia su madre. 

La agresora de 19 años, violó una orden de restricción qué se le había impuesto por otros hechos de violencia similares y apuñaló a la víctima de 42 en el hombro. 

Una cámara callejera registró a la atacante después del ataque: corría descalza, con la mano ensangrentada y en busca de un sitio donde descartar el arma.

Tras revisar varias puertas y la parte inferior de un coche estacionado, huyó corriendo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD