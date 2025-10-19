Violó una restricción de acercamiento, apuñaló a la madre y escapó corriendo ensangrentada

Un domicilio ubicado en Almirante Brown y 116bis fue el escenario de un brutal ataque a cuchillazos por parte de una hija hacia su madre.

La agresora de 19 años, violó una orden de restricción qué se le había impuesto por otros hechos de violencia similares y apuñaló a la víctima de 42 en el hombro.

Una cámara callejera registró a la atacante después del ataque: corría descalza, con la mano ensangrentada y en busca de un sitio donde descartar el arma.

Tras revisar varias puertas y la parte inferior de un coche estacionado, huyó corriendo.