“¿Qué hacés dando vueltas a las cuatro de la mañana?”: salió a abrir autos con un destornillador

Una localidad tucumana se vio perturbada durante la madrugada por el accionar de un sujeto que deambulaba con la herramienta en mano con los fines de abrir autos para robarlos.

Todo comenzó pasadas las 4 de la mañana en Paraguay y Pasaje Colombia donde el delincuente avistó un coche blanco que estaba estacionado en la puerta de una casa donde los vecinos dormían.

El ladrón intentó doblar la puerta del conductor con la ayuda del destornillador sin saber que estaba siendo registrado por el Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí.

Los operadores dieron rápido aviso a personal que patrullaba en las cercanías. Al oír las sirenas se alejó unos metros pero los efectivos ya lo habían identificado.

El hombre fue detenido y trasladado a una comisaría mientras que el dueño del coche fue notificado del hecho.