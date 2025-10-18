Con el sello del Delfín: secuestraron 200 millones de pesos en cocaína a una banda de narcos peruanos

La División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, detectó la venta de estupefacientes en un kiosco de Agüero al 500, en Almagro.

Las pesquisas permitieron establecer la conexión con el punto de distribución de los “ladrillos” en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, y derivaron en allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo.



Los paquetes llevaban el sello de un delfín, emblema del denominado “Patrón del Norte”, Delfín Castedo.

A principios de octubre, la investigación continuó con otros allanamientos en Balcarce al 300, en el barrio de Monserrat, y en dos domicilios de la calle Amberes, en la localidad bonaerense de General Rodríguez.

En estos últimos procedimientos fueron detenidos un hombre de 41 años y una mujer de 43, también peruanos, y se secuestraron 1,235 kilos de cocaína, una prensa hidráulica para compactar los ladrillos y el vehículo utilizado para las maniobras de distribución.

Con estos resultados, la investigación totaliza cuatro detenidos y más de seis kilos de cocaína secuestrados, valuados en más de 200 millones de pesos en el mercado ilegal, además del secuestro de vehículos y una prensa hidráulica para la compactación de la droga.