Se mueven en autos robados y atropellan a las víctimas para sacarles plata y los celulares

Dos violentos hechos ocurridos en la localidad bonaerense de Laferrere revelaron una nueva y alarmante modalidad delictiva: delincuentes que circulan en autos robados embisten a peatones para luego asaltarlos mientras se encuentran heridos en el suelo.

Los ataques, registrados por cámaras de seguridad, muestran cómo un vehículo avanza a toda velocidad y atropella por la espalda a un hombre que caminaba por la calle. Tras el impacto, la víctima cae desplomada sobre el asfalto y es abordada por los ladrones que descienden del auto para sustraerle sus pertenencias.

En las imágenes se escuchan los gritos de dolor del hombre, mientras los delincuentes huyen en el mismo vehículo y se activa la alarma vecinal. Minutos después, la víctima logra ponerse de pie con dificultad y se aleja rengueando.

Un segundo episodio, de similares características, ocurrió a pocas cuadras del primero y también quedó filmado. En ambos casos, los agresores utilizaron autos robados y actuaron con extrema violencia.

Vecinos de la zona denunciaron que este tipo de ataques se repiten con frecuencia y reclamaron mayor presencia policial. Las imágenes fueron entregadas a la Justicia, que investiga si los hechos fueron cometidos por la misma banda.