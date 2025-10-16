Cuatro delincuentes armados emboscaron a una joven y la arrastraron por el asfalto para robarle la moto

Una joven fue víctima de un violento asalto en el barrio Los Plátanos, de la ciudad de Córdoba, cuando cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos la emboscaron, la arrojaron al suelo y la arrastraron por el asfalto para robarle el rodado en el que circulaba.

Los agresores interceptaron a la víctima y, tras derribarla, uno de ellos se llevó la moto, mientras su cómplice intentó sustraerle la mochila por la fuerza. En medio del ataque, la joven pidió ayuda a los gritos y opuso resistencia, lo que impidió que le robaran el bolso.

“¡Pégale un tiro!”, le había gritado uno de los asaltantes a su cómplice, antes de que ambos escaparan del lugar junto a los otros dos involucrados.

La víctima sufrió algunos golpes producto del arrastre sobre el asfalto y fue asistida por una camioneta que justo pasaba por el lugar y se detuvo tras escuchar los pedidos de auxilio.





Efectivos policiales realizaron un operativo en la zona para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se registraron detenciones.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los asaltantes, que permanecen prófugos y son intensamente buscados.

