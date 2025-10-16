Usaron un drone para detener a dos narcos y secuestraron droga en la zona oeste de Rosario

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante un allanamiento en el marco de una causa por venta de droga al menudeo en barrio Santa Lucía de la ciudad de Rosario, en el que aprehendió a dos personas y secuestró material estupefaciente.

Bajo directivas de la Fiscalía de Investigación y Juicio N° 2, a cargo de la Dra. Ana Julia Milicich, personal de Complejas II de la Dirección General de la PDI efectuó un procedimiento en Pasco al 7700, zona oeste, donde resultaron aprehendidos un joven de 26 años y una joven de 23.

En el lugar se secuestraron catorce frascos de vidrio con vestigios de consumo de estupefacientes, tres teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo de $ 55.000.

La fiscal interviniente dispuso el secuestro de los elementos, la toma de vistas fotográficas y el traslado de los detenidos a sede de la PDI para su correcta identificación y posterior consulta judicial.

El procedimiento se concretó a partir de la colaboración de vecinos rosarinos, quienes realizaron denuncias a la Central de Emergencia 911 alertando sobre presuntas actividades vinculadas a la venta de estupefacientes.