Un bebé de un año se intoxicó, policías héroes lo trasladaron de urgencia al hospital y le salvaron la vida

Un bebé de un año fue trasladado de urgencia por personal policial junto a su madre al Hospital de Niños de Córdoba, tras sufrir una aparente intoxicación en una vivienda del barrio Sacchi.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle El Dorado al 6600, donde la madre del pequeño alertó que su hijo habría ingerido una sustancia tóxica dentro del domicilio.

Ante la situación, efectivos de la Policía de Córdoba acudieron rápidamente al lugar y trasladaron al niño al centro de salud pediátrico, donde fue asistido por el equipo médico de guardia.

Según se indicó, el menor fue estabilizado y, tras permanecer en observación, recibió el alta médica. Se investigan las circunstancias en las que ocurrió el episodio.