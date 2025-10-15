Escapó en una moto robada por la Peatonal, atropelló a un agente de tránsito y lo detuvieron

Un hombre con pedido de captura activo fue detenido luego de protagonizar una peligrosa persecución por el centro de Mar del Plata, cuando intentó escapar en una moto robada por la Peatonal San Martín. Iba en contramano y atropelló a un inspector de tránsito.

El hecho, que quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), comenzó cuando personal policial detectó el rodado sospechoso y alertó a los operadores del sistema de vigilancia.

El seguimiento permitió observar cómo el motociclista huía a gran velocidad por la peatonal —a centímetros de un grupo de niños y transeúntes— hasta ingresar en zona céntrica en contramano. Durante la fuga, embistió a un agente de Tránsito, que resultó herido pero se encuentra fuera de peligro.

Agentes motorizados y móviles del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) iniciaron una persecución que se extendió por varias cuadras y culminó en la intersección de Moreno y Olazábal, donde el sospechoso perdió el control, cayó del rodado y fue reducido.

Tras verificar su identidad, se constató que tenía antecedentes penales y un pedido de captura vigente. La moto, en tanto, registraba pedido de secuestro por robo.

Las autoridades destacaron que los procedimientos forman parte de una política sostenida para reducir accidentes, prevenir delitos vinculados al uso indebido de motos y reforzar la seguridad ciudadana.