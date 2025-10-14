Escapaban de un robo, dispararon más de 10 veces desde una camioneta y no mataron a nadie de casualidad

Dos delincuentes que escapaban de un robo realizaron más de diez disparos desde una camioneta en plena calle y provocaron pánico entre los vecinos de Ciudad Evita, partido de La Matanza, aunque no se registraron heridos.

El hecho ocurrió cerca de las 20 en la calle España, entre Estero Bellaco y Bauness, cuando el conductor del vehículo le ordenó a su cómplice: “¡Tirá, loco, dale!”. Y enseguida abrió fuego desde el asiento del acompañante.

Los proyectiles impactaron en fachadas de viviendas y en autos estacionados, lo que generó escenas de terror entre los vecinos de la zona, que se resguardaron dentro de sus casas al escuchar la ráfaga de disparos.

Tras varios llamados al 911, personal policial montó un operativo en el barrio para intentar localizar a los agresores, quienes huyeron a alta velocidad.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía local, que trabaja en el análisis de cámaras de seguridad para identificar a los autores del ataque y determinar si el hecho está vinculado con otros delitos cometidos bajo la misma modalidad en la zona.