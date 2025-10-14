Pidió un DiDi, intentaron secuestrarlo entre tres ladrones y casi lo suben al auto: se salvó de milagro

Un joven logró escapar de milagro cuando tres delincuentes armados que simulaban ser choferes de la aplicación DiDi intentaron secuestrarlo en pleno centro de González Catán, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Sanabria y Gallardo, cuando la víctima caminaba por el lugar y fue sorprendida por tres hombres que descendieron de un vehículo con intenciones de reducirlo.





Los asaltantes lo tiraron al piso, intentaron subirlo por la fuerza al automóvil y llegaron a abrir una de las puertas del rodado, pero el joven se resistió y logró escapar corriendo.

El vehículo utilizado por los delincuentes habría sido robado días atrás en el partido de Morón, y los mismos sospechosos fueron señalados por vecinos como responsables de otros ataques similares en la zona, bajo el mismo modus operandi.

“Los mismos se llevaron a un chico a las cinco de la madrugada”, denunciaron los habitantes del barrio, quienes además señalaron la falta de presencia policial y aseguraron que “la zona está liberada”.

“Se hacen pasar por choferes de DiDi, tengan cuidado. Es una triste realidad la que tenemos que vivir a diario con esta inseguridad”, expresó un vecino.