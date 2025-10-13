Droga oculta hasta en una pared de ladrillos, un rifle de aire comprimido y 5 detenidos

Personal de la División Microtráfico de la PDI llevó adelante dos allanamientos en la zona de barrio La Cerámica, ciudad de Rosario, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Hubo cinco detenidos.

Las medidas fueron ordenadas por el Juez Dr. Hernán Postma, a solicitud del Fiscal Dr. Diego Giro del Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, y supervisadas por el Crio. Supervisor Víctor Bompar.

Como resultado de los procedimientos detuvieron a cinco personas mayores de edad, identificadas como Brian E. S., Patricio N. S., Jesica A. C., Luciano A. N. y Francisco A. M., quienes fueron trasladados a sede de la División Microtráfico a disposición del fiscal interviniente.

Durante las medidas, se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos cámaras de videovigilancia, una notebook, un rifle de aire comprimido, una moto, un auto, teléfonos celulares, dinero en efectivo y material estupefaciente fraccionado para su presunta comercialización.

Todos los elementos fueron incorporados a la investigación, continuando las actuaciones bajo conocimiento del fiscal interviniente.