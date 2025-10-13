Un joven de 18 años atropelló con su camioneta a un inspector de tránsito, casi lo mata y escapó

Un inspector de tránsito municipal resultó con lesiones leves al ser embestido por una camioneta que eludió un control vehicular y se dio a la fuga en la ciudad bonaerense de Lincoln.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Perón y la calle Urquiza, donde una camioneta Ford Ranger roja, dominio JIU-566, conducida por Francisco Antonio Ramos, de 18 años, intentó evadir un operativo de tránsito y atropelló al inspector Rubén Baldevenitez, de 62 años, quien fue asistido por personal del SAME y trasladado al hospital local.

Según el parte médico, Baldevenitez presentó escoriaciones en el rostro, pómulo, rodilla izquierda y ambas manos, y fue dado de alta tras recibir curaciones.

Minutos después, personal de tránsito municipal localizó el vehículo en la calle Posadas al 1800 junto a su conductor. La Policía de Lincoln secuestró la camioneta para peritajes y trasladó a Ramos al hospital con el fin de realizarle una extracción de sangre.