Con una Taser redujeron a una mujer que había agredido a piedrazos a una persona en la calle y golpeado a un policía

Efectivos de la Brigada Motorizada de Santa Fe utilizaron una pistola Taser para reducir a una mujer que, fuera de sí y a los gritos, atacó a piedrazos a una transeúnte y golpeó a un suboficial, en un hecho ocurrido en la intersección de Cafferata y Santa Fe.

Según informaron fuentes policiales, la agresora se encontraba en la vía pública cuando, sin motivo aparente, comenzó a arrojar piedras a una mujer que caminaba por el lugar. Al intentar intervenir, un efectivo policial también fue agredido.

Ante la resistencia y el estado de exaltación de la mujer, una agente de la Brigada Motorizada disparó con su pistola Taser para inmovilizarla y lograr su aprehensión.

“¡Vení acá, tirate al piso y quedate quieta!”, se escucha decir a los uniformados en medio del operativo, según quedó registrado en imágenes de testigos.

La mujer fue trasladada a una seccional policial y quedó a disposición de la Justicia.