Discutían por la tenencia de una casa, desenfundaron una escopeta y amenazaron con matarlo

La discusión por un inmueble casi termina en tragedia en el barrio de Punta Mogotes cuando los involucrados desenfundaron una escopeta y amenazaron con matar a un tercer hombre.

El hecho ocurrió en la zona de Avenida de Trabajadores al 4100 donde la víctima, luego de resultar herida, llamó al 911. Los efectivos arribaron al lugar y luego de escuchar el relato lograron arrestar a los agresores, dos hombres de 33 y 34 años que se encontraban en las inmediaciones.

La UFI de Flagrancia dispuso el allanamiento inmediato del sospechoso de 33. Allí los efectivos se encontraron con escopeta calibre 12/70, Magtech, una pistola calibre 380 marca Bersa, municiones de varios calibres y un teléfono celular.

Ambos hombres resultaron imputados por “Amenazas agravadas” y “Lesiones” pero al dueño de la casa se le sumó una tercera imputación por “Tenencia ilegal de arma de fuego”. Los detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal Nª44 de Batán.