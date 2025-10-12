¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Discutían por la tenencia de una casa, desenfundaron una escopeta y amenazaron con matarlo

Dos hombres resultaron detenidos luego de agredir a un tercero. En un allanamiento, los efectivos encontraron varias armas de fuego sin documentación.
 

Por Redacción

Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 09:24

La discusión por un inmueble casi termina en tragedia en el barrio de Punta Mogotes cuando los involucrados desenfundaron una escopeta y amenazaron con matar a un tercer hombre. 

El hecho ocurrió en la zona de Avenida de Trabajadores al 4100 donde la víctima, luego de resultar herida, llamó al 911. Los efectivos arribaron al lugar y luego de escuchar el relato lograron arrestar a los agresores, dos hombres de 33 y 34 años que se encontraban en las inmediaciones. 

La UFI de Flagrancia dispuso el allanamiento inmediato del sospechoso de 33. Allí los efectivos se encontraron con escopeta calibre 12/70, Magtech, una pistola calibre 380 marca Bersa, municiones de varios calibres y un teléfono celular.

Ambos hombres resultaron imputados por “Amenazas agravadas” y “Lesiones” pero al dueño de la casa se le sumó una tercera imputación por “Tenencia ilegal de arma de fuego”. Los detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal Nª44 de Batán.

