Un preso se hacía pasar por policía desde la cárcel y estafaba a clientes por Marketplace

“No tengo problema en mostrarte mi credencial de policía”. La frase era uno de los ganchos que utilizaban dos presidiarios para darle seguridad a vendedores de plataformas online.

La causa tuvo su origen en mayo del corriente año, a partir de una denuncia realizada por una mujer, quien aseguró haber sido víctima de una estafa virtual por medio de Market Place.



Dicho ardid sucedió cuando la damnificada efectuó la venta de su computadora y, momentos después, un supuesto comprador le envió un falso comprobante de pago, por lo cual jamás recibió el dinero acordado.

Los uniformados establecieron que tres de los sospechosos se encontraban alojados en el Complejo Penitenciario de Campana. Los delincuentes efectuaban supuestas compras y enviaban comprobantes apócrifos y se respaldadan en un perfil falso de un oficial de la Policía Bonaerense, con el objetivo de mostrar cierto grado de seguridad y ganarse la confianza de los clientes.

Con el avance de las pesquisas, se comprobó que luego de concretar la compraventa de cada producto, enviaban al domicilio de la víctima un automóvil de aplicación para retirar el producto de la operación (para lo cual contaban con apoyo y logística desde fuera del penal).

Una vez que el mismo arribaba al domicilio pautado, le enviaban al vendedor un comprobante de pago falso como constancia de la transferencia bancaria, logrando así que la víctima entregue el producto sin recibir el pago correspondiente.

Con dicho modus operandi, la banda había concretado al menos 27 hechos delictivos.

Asimismo, los detectives establecieron la existencia de siete domicilios ubicados en las localidades bonaerenses de Pilar, Hurlingham y José León Suarez, desde donde se planificaban todas las actividades ilícitas.

Durante los procedimientos se logró la detención de cinco mujeres y dos hombres y la afectación a la causa de dos masculinos mayores de edad que cumplían condena en dicho penal.

Del mismo modo, se procedió al secuestro de once teléfonos celulares, cuatro televisores, cuatro notebooks, consolas de juegos, un aire acondicionado y demás documentación de interés para la causa.