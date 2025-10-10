Montó un “vívero” de marihuana en su casa: le encontraron más de 900 plantas

En el marco de la lucha contra el narcotráfico impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un vivero indoor destinado al cultivo de marihuana.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en mayo de este año, que advertía sobre la existencia de un invernadero clandestino en la zona de Avellaneda.

Durante una serie de vigilancias discretas y seguimientos realizados, los agentes identificaron a un hombre de 26 años, quien coordinaba las maniobras ilícitas utilizando distintos vehículos con el objetivo de evadir los controles policiales.

Con las pruebas reunidas, el magistrado interviniente ordenó allanamientos simultáneos en ambos domicilios, que culminaron con la detención del investigado y el secuestro de 914 plantas de marihuana en macetas, otras 96 en proceso de secado, 7 kilogramos de cogollos y hojas.

A su vez, incautaron una pistola calibre 9 mm con varias municiones, dos automóviles, una motocicleta, una balanza de precisión, una máquina contadora de billetes, un teléfono celular y diversa documentación de interés para la causa.