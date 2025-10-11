Robaron una moto, escaparon en contramano y terminaron chocando contra un patrullero

El barrio cordobés de IPV Argüello fue el escenario de una tensa fuga por parte de dos ladrones que se dedicaban al robo de motos.

Todo comenzó en la puerta de una casa donde los maleantes divisaron una 110 Brava estacionada. Cuando comenzaban a llevársela fueron vistos por la policía. Al oír la voz de alto, los delincuentes dejaron tirada la moto y huyeron en el vehículo en el que habían llegado.

Los ladrones emprendieron una temeraria fuga agarrando varias calles -incluso transitadas avenidas- en contramano y a alta velocidad.

Gracias a la coordinación con los operadores del centro de monitoreo, un patrullero los esperó e interceptó en Roberto Vales y pasaje Público.

En el procedimiento se logró el secuestro de una motocicleta Honda 150 cc y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia junto con los aprehendidos.