Usaban una “cueva” en Balvanera como depósito de celulares robados: tenía 46 iPhones escondidos en el horno

La denuncia por robo de un teléfono de alta gama terminó con la incautación de más de 50 celulares robados en el barrio de Balvanera.

Con los datos recabados, la División de Investigaciones Especiales allanó un departamento en Bartolomé Mitre al 2000 y un local en Avenida Corrientes al 2100.

En la vivienda los policías hallaron los equipos escondidos en distintos sectores pero lo que llamó la atención fue que dentro del horno de la cocina se encontró una bolsa donde había 46 iPhones todos con denuncia de robo. A su vez, encontraron otros seis equipos de distintas marcas.

El punto de venta de los aparatos robados era el local de la Avenida Corrientes al 2100 donde los policías secuestraron 14 chips de distintas marcas, seis tarjetas SIM sin habilitar, junto con documentación, un posnet.

En la causa intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo del Dr. Federico Tropea.