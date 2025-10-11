Anillo Digital: ¿cómo funciona el sistema de lectura automática de patentes para identificar vehículos vinculados al delito?

La intendenta Soledad Martínez presentó una nueva etapa de ampliación del Anillo Digital, el sistema automatizado que controla los accesos de vehículos al distrito.

Con esta incorporación, la red sumará lectoras de patentes para alcanzar un total de 200 dispositivos distribuidos en puntos estratégicos de Vicente López. La expansión permitirá que todo el perímetro del partido, incluidos los límites con San Martín y San Isidro, esté videovigilado.

El Anillo Digital permite controlar en tiempo real los accesos al municipio y detectar vehículos con pedido de secuestro o que estén involucrados en hechos delictivos de forma automática. Solo en lo que va del año, el sistema permitió responder a más de 250 alertas emitidas por vehículos con denuncia o pedido de captura.

Además, se está actualizando el sistema de monitoreo para mejorar las alertas automáticas y agilizar la tarea de los agentes. Los nuevos dispositivos estarán ubicados en los límites del municipio, reforzando el trabajo coordinado con los distritos vecinos para prevenir hechos de inseguridad en Vicente López.

“Estamos ampliando el Anillo Digital, que cuenta con cámaras con lectoras de patentes y distintos tipos de tecnología para detectar rápidamente cualquier vehículo o moto involucrado en un hecho de inseguridad, y desde este mismo lugar despachar las patrullas para intervenir en la medida que sea necesaria”, afirmó la intendenta Martínez.