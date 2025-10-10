La policía redujo con una Taser a un hombre que se estaba apuñalando en medio de un brote psicótico

Una tensa escena se vivió en el centro rosarino cuando personal de la Brigada Motorizada y la Brigada de Orden Urbano divisaron a un hombre que se lesionaba a sí mismo con un cuchillo.

El hecho ocurrió dentro del garage de un edificio céntrico ubicado en Necochea al 1600. Primero, los efectivos intentaron disuadirlo pero al ver que el hombre no paraba, penetraron en el lugar.

“¡Taser, taser, taser!”, gritó uno de los oficiales ante la desesperante escena. Gracias a la descarga el hombre, que estaba en medio de un brote psicótico, fue reducido y trasladado a al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde quedó internado.

Se trata de la segunda vez que efectivos de Rosario hacen uso del arma no letal que con una descargar eléctrica puede paralizar a una persona en situaciones de riesgo para sí misma o para terceros.