”¡Pegale un tiro!”: cinco motochorros arrinconaron a un repartidor y le robaron todo

Un violento asalto de motochorros tuvo como víctima a un joven repartidor de Pedidos Ya que trabajaba pasada la medianoche.

Todo ocurrió en el barrio Villa Albertina en Lomas de Zamora. El delivery paró en la puerta de un domicilio en el que tenía que entregar un paquete. Luego de tocar bocina varias veces y que nadie le abra, aparecieron los delincuentes.

Se trataba de al menos cinco motochorros que viajaban en tres vehículos. Rápidamente lo arrinconaron para sacarle parte de la ropa, efectivo y el celular mientras que otro intentaba hacerse con su moto.

En el medio de la tensa escena, uno de los asaltantes, visiblemente exaltado, le decía a uno de sus cómplices que “le pegue un tiro” para acelerar el proceso del robo.

Tras quitarle todo huyeron en dirección contraria. La víctima quedó en la puerta de la casa sumido en la impotencia y el enojo.