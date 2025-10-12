¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Bolsitas plásticas, cucharas y una balanza: así operaba una banda dedicada al microtráfico de cocaína

La Policía de Investigaciones realizó ocho allanamientos en la ciudad santafesina de Esperanza en los que arrestó a dos hombres y dos mujeres que fraccionaban y vendían la droga.
 

Por Redacción

Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 11:16

Una de las localidades limítrofes a la ciudad de Santa Fe fue el centro de un importante operativo contra el microtráfico de cocaína.

 

En el marco de  investigaciones por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, llevadas adelante por el Equipo de Microtráfico del MPA y personal de la Dirección General de Policía de Investigaciones – Región I, se realizaron 8 allanamientos simultáneos en la ciudad de Esperanza. 

Allí los efectivos secuestraron  18 teléfonos celulares, $579.160 y U$S 750 (dólares estadounidenses), 6 envoltorios con vestigios de cocaína y elementos vinculados al fraccionamiento como 1 balanza de precisión, 2 cucharas metálicas, 1 plato y 1 tapa plástica con vestigios de droga.

Cómo resultado de las pesquisas resultaron detenidos dos hombres y dos mujeres. A su vez, se identificaron a otras cinco personas que son investigadas como partícipes de las maniobras de fraccionamiento y venta de droga en pequeñas dosis.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD