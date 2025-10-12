Una banda de ciudadanos dominicanos y peruanos usaba un conventillo para vender droga en Congreso

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) logró desarticular una estructura dedicada a la venta de droga en el barrio porteño de Congreso.

Los operativos se originaron en julio de este año, impulsados por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) tras una investigación que señalaba la existencia de una organización dedicada al microtráfico de cocaína, marihuana y pasta base en esa zona de la Capital Federal.

Los efectivos utilizaron Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) de última generación para captar en imágenes a los sospechosos e identificar el circuito de distribución de las sustancias. En ese marco, se identificaron tres domicilios vinculados a la banda: Solís al 800, Av. Entre Ríos al 1200 y Av. Independencia al 1600.

La banda, compuesta por tres ciudadanos de República Dominicana -dos hombres y una mujer- y otro ciudadano oriundo de Perú, utilizaba las casas tipo “conventillo” como base para efectuar las ventas.

Durante los operativos, se secuestraron 74 gramos de cocaína, cerca de 13 gramos de cogollos de marihuana, 141 gramos de pasta base, un automóvil, 71.900 pesos, 7 teléfonos celulares, 5 tarjetas de débito, un pasaporte dominicano a nombre de una mujer y diversa documentación de interés para la causa.