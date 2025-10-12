¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Escondían más de 6 mil dosis de cocaína y marihuana en obras en construcción

La Prefectura Naval Argentina allanó 14 domicilios en Puerto General San Martín, Santa Fe, donde detuvo a cinco personas y secuestró un cargamento equivalente a 150 millones de pesos.

Por Redacción

Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 10:03

Los operativos fueron el resultado de tareas investigativas y un trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI-PSF) en el marco de una causa por narcotráfico.

Con la información recabada, la Prefectura Naval Argentina allanó 14  domicilios en la localidad de Puerto General San Martín. Muchos de ellos eran obras en construcción que los delincuentes utilizaban para acopiar la droga. 

En una de las obras encontraron múltiples bolsas plásticas ocultadas en un bajomesada que dentro tenían envoltorios con droga. 

En total encontraron 6 mil dosis de cocaína y marihuana: el cargamento en cuestión es equivalente a 150 millones de pesos. 

También se incautaron un motovehículo, una camioneta, 31 teléfonos celulares, dinero en efectivo, elementos de fraccionamiento, anotaciones y otros objetos de interés para la causa. Además, detuvieron a cinco personas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD