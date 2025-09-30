Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, presunto ideólogo del triple crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido en Perú.



La captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Pequeño J habló desde Perú y se desligó del triple crimen: “Busquen al culpable, yo no tengo nada que ver”, dijo mientras era trasladado por la Policía.

El joven de 20 años tenía pedido de captura internacional y fue interceptado en una ruta de Perú, mientras viajaba escondido un camión, a la altura del kilómetro 70 de la ciudad de Pucusana, ubicada al sur de Lima.

“Mi nombre es Tony Janzen Valverde Victoriano”, se le escucha decir al acusado luego de que los efectivos le preguntaran cómo se llamaba. Los investigadores monitoreaban los movimientos de su teléfono y descubrieron que viajó de manera ilegal desde Bolivia en micro.

Tony Valverde permaneció escondido en la casa de su novia en Isidro Casanova y los investigadores aún no pudieron probar que estuvo en la vivienda donde asesinaron a las jóvenes. Escapó de Argentina por Bolivia y fue detenido en Pucusana, 70 kilómetros al sur de Lima. Estaba oculto en un camión cuando un policía lo reconoció. Buscaba llegar a la capital para encontrarse con Ozorio.

El ladero del narco arribó en un remis a la propiedad del triple crimen. Por su teléfono probaron la cantidad de horas que estuvo en Varela. Escapó del país por Paraguay y lo encontraron en la capital de Perú viviendo en la calle. Dijo que los narcos lo llevaron engañado.

Se espera que "Pequeño J" y Ozorio, de 28 años, sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

Los primeros siete arrestados son Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.

Sotacuro y su sobrina declararon ante el funcionario judicial y personal del Servicio Penitenciario bonaerense realizó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

Además, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en Villa Zavaleta y las autoridades encontraron en el partido bonaerense de Quilmes el auto de apoyo (Volkswagen Fox blanco) que habría utilizado el hombre de nacionalidad boliviana.