Golpe comando en una fábrica y dos ataques en un mes: "No tengo nada para pagar los sueldos”

Un grupo de delincuentes protagonizó un golpe comando en una fábrica de calzados de la localidad de Tapiales, partido de La Matanza, donde realizar boquetes se llevaron una suma millonaria en 60 segundos.

El hecho ocurrió en la planta de la firma Green & Black, situada en la calle Humaitá al 1700, donde los ladrones redujeron al dueño, a varios empleados y a un cliente ocasional que había ingresado al lugar.

Según el relato del propietario, identificado como Adrián, uno de los asaltantes se hizo pasar por comprador para no despertar sospechas y, tras darle la mano, ingresaron dos cómplices que encañonaron a las víctimas y las obligaron a permanecer quietas mientras cargaban el dinero en bolsas.

“Me rompieron los durlocks justo en los sectores donde no había cámaras. Evidentemente conocían los movimientos y la ubicación de cada sensor de alarma. Me robaron los ahorros de toda mi vida, no tengo nada para pagar los sueldos”, señaló el empresario.

No se trata del primer hecho sufrido por la firma: el propio dueño recordó que “hace un mes y diez días entraron a punta de pistola” y que en esa ocasión la Policía había relevado la escena y tomado huellas.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía descentralizada de La Matanza, que dispuso la revisión de las cámaras de seguridad de la zona y el análisis de huellas en la fábrica para identificar a los autores.