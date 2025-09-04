Bajó para entregar un paquete, dejó el vehículo en marcha y se le robaron

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Pompeya a un hombre que había robado un vehículo momentos después de que su propietario descendiera para realizar una entrega.

“El hecho comenzó cuando el sistema Ultra IP detectó un Renault Logan gris con alerta temprana por robo en Av. 27 de Febrero y Sáenz, minutos después de que su propietario descendiera para dejar un paquete y el vehículo -que quedó en marcha debido a la inmediatez de la maniobra- fuera sustraído".

Inmediatamente se irradió la novedad y, gracias al seguimiento en tiempo real, personal de la División Anillo Digital logró interceptar el rodado en Ferré y Erezcano.

El conductor, de 44 años, fue reducido en el lugar y al verificar sus datos se constató que tenía un pedido de captura vigente por rebeldía emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº1.

En el interior del vehículo se hallaron seis paquetes cerrados con remitos y diversa documentación que el propietario debía entregar.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5, a cargo del Dr. Manuel Campos, Secretaría 116 de la Dra. Tamara García, que ordenó la detención del imputado, el secuestro del rodado y la devolución de los elementos incautados.