“¿Armas de fuego yo?”: un joven fue detenido por amenazas en un allanamiento con drones

La Policía de Investigaciones y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, detuvieron a un hombre de 24 años sindicado por un hecho de amenazas, en el marco de un procedimiento realizado en barrio Empalme Graneros de la ciudad de Rosario.
El jueves de la semana pasada el fiscal Leonardo Barucca, de la Unidad de Flagrancia y Turno del Ministerio Público de la Acusación, solicitó a personal de PDI que realice tareas investigativas tendientes a localizar un domicilio en donde residiría el sospechoso del hecho de amenazas. Por lo tanto, los brigadistas comenzaron a desarrollar trabajos de campo en la cuadra de Cullen al 900 bis.
Los agentes de la Brigada Operativa del Distrito Rosario de la PDI elevaron un informe al MPA tras la identificación de la vivienda en cuestión, por lo que este martes se llevó a cabo el registro domiciliario con colaboración del Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (GIRI) de la Unidad Regional II de Rosario.
En una vivienda de pasillo, situada en la planta alta del inmueble, se llevó adelante el procedimiento en el cual resultó detenido Axel Leonel R. de 24 años.
Asimismo se procedió al secuestro de cinco teléfonos celulares requeridos por la investigación del caso. El aprehendido fue trasladado a sede de PDI y será llevado a audiencia imputativa en los próximos días.