“¿Armas de fuego yo?”: un joven fue detenido por amenazas en un allanamiento con drones

La Policía de Investigaciones y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, detuvieron a un hombre de 24 años sindicado por un hecho de amenazas, en el marco de un procedimiento realizado en barrio Empalme Graneros de la ciudad de Rosario.





El jueves de la semana pasada el fiscal Leonardo Barucca, de la Unidad de Flagrancia y Turno del Ministerio Público de la Acusación, solicitó a personal de PDI que realice tareas investigativas tendientes a localizar un domicilio en donde residiría el sospechoso del hecho de amenazas. Por lo tanto, los brigadistas comenzaron a desarrollar trabajos de campo en la cuadra de Cullen al 900 bis.